Dziewczynka potrącona na plaży przez konia. W grupie jeźdźców marszałek z Platformy Obywatelskiej. Policja ustala sprawcę

Dziecko potrącone przez konia. Co najmniej dwie osoby pod wpływem alkoholu

Jak dowiedział się portal nto.pl, wśród jeźdźców był wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca z Platformy Obywatelskiej. On sam potwierdził w rozmowie z nami, że brał udział w przejażdżce.

Marszałek Kubalańca: Niczego nie widziałem

- Nie widziałem żadnego wypadku. O tym, że dziecko mogło zostać poszkodowane dowiedziałem się przez telefon - powiedział nam wicemarszałek Kubalańca.

Tłumaczy, że po odebraniu informacji telefonicznej o tym fakcie pojechał do stajni rozsiodłać konia. Do poniedziałkowego popołudnia nie został przesłuchany przez policję. Nikt nie badał go także alkomatem.

Policja przyznaje, że prowadzi czynności w tej sprawie, ale na chwilę obecną nie chce ujawnić, czy poza jeźdźcem przebadanym na miejscu zdarzenia ktoś inny był nietrzeźwy. Według nieoficjalnych informacji portalu nto.pl, więcej niż jedna osoba biorąca udział w zdarzeniu była pod wpływem alkoholu.