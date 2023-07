Dziś odbył się pogrzeb Leszka Pogana, byłego wojewody opolskiego i prezydenta Opola. Żegnali go bliscy, przyjaciele i opolanie

Za jego prezydentury w Opolu realizowanych było wiele inwestycji, m.in. te związane z renowacją rynku.

Zmarłego wspominał m.in. profesor Stanisław Sławomir Nicieja.

Później Stanisław Nicieja poświęcił się nauce, natomiast Leszek Pogan wybrał karierę polityczną. Ich drogi się rozeszły.

- Nie śledziłem co się z nim dzieje. Kiedy wróciłem do Opola prawie z profesurą, środowisko naukowe powierzyło mi funkcję rektora, Leszek już od dwóch lat był prezydentem miasta - wspominał Stanisław S. Niecieja. - Nie zapomnę tego momentu, kiedy przyszedł do mnie i zapytał jak ma mi pomóc? Zdziwiłem się, bo zawsze było odwrotnie. To rektor chodził i prosił o pomoc. Wtedy walczyliśmy o uniwersytet. Udział Leszek Pogana był bardzo ważny.