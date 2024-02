Dziura na Rynku w Opolu straszy od kilku miesięcy. Interwencja czytelników nto. Jest odpowiedź zarządu dróg

Do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec Opola, który boryka się z problemem uszkodzonego chodnika we wschodniej części opolskiego Rynku. Przy rynnie spustowej jednej z kamienic jest naruszona nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej. Opolanin od dłuższego czasu stara się zainteresować sprawą kogoś, kto mógłby naprawić ubytek.

- Taka dziura w centrum miasta! Obok jest informacja turystyczna, lokal gastronomiczny, naprzeciw ratusz. Czytam w czasopismach, że Opole pięknieje. Czy to jest piękne? Tu nie trzeba żadnego dźwigu, żeby ułożyć tę kostkę. Jaki jest powód takiego stanu? Nikomu to nie przeszkadza? Proszę spojrzeć, ile jest tam śmieci. To już tak trwa chyba ze trzy miesiące – mówi nerwowo opolanin Józef Koprek.