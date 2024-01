Firma z Tarnowa postawi blok mieszkalny w Głuchołazach. Budownictwo w regionie rozkręca się

Spółka międzygminna Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie rozstrzygnęła przetarg na budowę bloku mieszkalnego przy ul. Targowej w Głuchołazach. Na wykonawcę wybrano firmę MTM Budownictwo z Tarnowa z kwotą 15,7 miliona złotych. Zamawiający odrzucił natomiast najtańszą ofertę konsorcjum firm Himmel i Papesch z Opola oraz MPM Development z Namysłowa – 13,8 mln złotych. Obaj oferenci dawali 60 miesięcy gwarancji, a różnica cenowa między nimi przekraczała 1,8 mln złotych.

Poprosiliśmy prezesa SIM Opolskie Bogdana Wyczałkowskiego o wyjaśnienie tego wyboru. Z informacji, jaka otrzymaliśmy w odpowiedzi wynika, że oferta konsorcjum Himmel i Papesch oraz MPM Development została przez zamawiającego odrzucona jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

Konsorcjum tych firm przedstawiło w dokumentacji przetargowej, że instalację fotowoltaiczną, przewidzianą na dachu bloku, wykona ich podwykonawca - firma Eko Solar, która spełnia warunki techniczne i zawodowe, czyli posiada wymagane doświadczenie, wiedzę i kadrę. Po wymianie korespondencji SIM Opolskie uznał, że w świetle prawa o zamówieniach publicznych i Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jeden z uczestników konsorcjum powinien spełniać te wymagania, a nie podwykonawca konsorcjum. To było podstawą do uznania, że oferta nie spełnia warunków zamówienia i ulega odrzuceniu.