Fogo Futsal Ekstraklasa. Pomimo falstartu, Dreman Opole Komprachcice efektownie pokonał Reitera Toruń [ZDJĘCIA]

Choć zespół z Opolszczyzny przed rozpoczęciem tej potyczki miał na koncie dwa razy tyle punktów co jego rywal (odpowiednio 32 i 16), a zatem przystępował do niej jako faworyt, to jednak zdecydowanie musiał się mieć na baczności. W pierwszej rundzie Dreman bowiem poległ z Reiterem 2:5.

Bardzo źle zaczął się dla niego również mecz w Stegu Arenie. Drużyna z Torunia objęła prowadzenie już w 6... sekundzie, zdobywając gola w pierwszej akcji. Po strzale z dystansu gości piłkę odbił jeszcze Dawid Lach, ale wobec dobitki Kacpra Machałowskiego był bezradny. Co gorsza dla gospodarzy, przy tej sytuacji został uderzony w głowę i musiał zejść z boiska. Na tym jednak nie koniec. Minęło bowiem kilkanaście kolejnych sekund, a rezerwowy golkiper Dremana Sergiej Burduja też musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Po 15 sekundach miejscowi przegrywali 0:2.