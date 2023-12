Fortuna 1 Liga. Odra Opole nie miała pomysłu na odpowiedź i przegrała ze Zniczem Pruszków

Choć obie ekipy przed rozpoczęciem rywalizacji znajdowały się na przeciwstawnych biegunach tabeli (Odra zajmowała 2. miejsce, a Znicz był tuż nad strefą spadkową – na 15. lokacie), to w ostatnich spotkaniach piłkarze z Pruszkowa udowodnili, że absolutnie nie można ich lekceważyć. I po 90 minutach meczu z Odrą uczynili to samo co w dwóch poprzednich konfrontacjach, z Motorem Lublin i Wisłą Płocki – czyli zwyciężyli 1:0.

W jej konfrontacji z drużyną z Opola przesądziła o tym sytuacja z 2. minuty. Na lewym skrzydle dośrodkować zdołał wtedy Paweł Moskwik i uczynił to na tyle precyzyjnie, że posłana przez niego w pole karne piłka trafiła wprost na głowę Wiktora Nowaka. Ten z kolei uderzył na tyle precyzyjnie, że bramkarz Odry Artur Haluch nie miał nic do powiedzenia.