Fortuna 1 Liga. Skra Częstochowa - Odra Opole 2:2

W pięciu ostatnich spotkaniach Odra Opole zdobyła dziewięć punktów, co jest niezłym wynikiem. Niemniej, ta liczba śmiało mogła wynieść aż 15 „oczek”. W starciach z Górnikiem Polkowice, GKS-em Tychy i Skrą Częstochowa Odra straciła gola w doliczonym czasie gry. W środowisku coraz więcej mówi się o zakończeniu sezonu w topowej „szóstce”, ale trudno o to będzie z tak niekorzystnymi końcówkami. Kwestia tego, co zadecydowało o takim rozstrzygnięciu kolejnego meczu. Pech? Brak koncentracji? Niebiesko-czerwoni na ten moment powinni dumnie prezentować się na miejscu w tabeli gwarantującym baraże, ale stracone bramki w ostatnich minutach bardzo dużo namieszały w ostatnim czasie.

Początek spotkania wymagał od kibiców cierpliwości, bo boiskowe zmagania nie należały do najciekawszych. Z czasem, gdy obie ekipy nieco się rozkręciły, mogliśmy oglądać coraz śmielsze poczynania w ofensywie. Te zostały nagrodzone bramką autorstwa Dawida Czaplińskiego w 28 minucie. Asystował mu Miłosz Trojak. Tuż przed przerwą Skra zdołała wyrównać. Bramkę do szatni zdobył Maciej Mas.