Gdy brakuje chęci. Komentarz Łukasza Żygadły

Nie mam tu pretensji do obecnych włodarzy miast. Oni robią swoje. Organizują konferencje prasowe, na których chwalą się sukcesami, zapowiadają co w ich miastach bądź gminach się zmieni, fotografują się z kim mogą i tak sobie życie płynie w większej lub mniejszej gminie. Problem tkwi w opozycji.

Rozpoczął się luty, a do mnie dotarły raptem trzy informacje o starcie kandydatów w wyborach na burmistrzów miast. Przypadkiem dowiedziałem się o ponownym starcie burmistrza Lewina Brzeskiego, z mediów społecznościowych o starcie Justyny Zielińskiej na burmistrza Głubczyc, a przeprowadzając wywiad z burmistrzem Namysłowa Bartłomiejem Stawiarskim dowiedziałem się, że lada dzień będzie informował o ponownym starcie na urząd. I tyle. Na teraz.

Dobrze wiedzieć, jednak co dalej? Czy Platforma Obywatelska wyłoniła kandydata na prezydenta Opola? Nie. Czy Prawo i Sprawiedliwość takiego ma? Również nie, zresztą tu i tak kandydat PiS jest potrzebny tylko po to żeby pociągnąć lekko w górę listy do Rady Miasta.

Jak wyborcy mają poważnie traktować ewentualną krytykę w kampanii wyborczej, jak mają choć chcieć brać pod uwagę argumenty opozycji w tym czy innym mieście, skoro radni przez ostatnich pięć lat przychodzili na głosowania, pobierali diety i tyle ich widziano?

Przyszedł luty. Podkuwać buty i do roboty panie i panowie.