Gmina Kluczbork wymieni wszystkie lampy na ledowe. Przyniesie to spore oszczędności

- Po długich pertraktacjach z firmą Tauron doszliśmy do porozumienia. Dzięki temu w naszej gminie zabłyśnie nowe, energooszczędne światło uliczne. Aż 3807 opraw oświetlenia rtęciowego i sodowego zostanie zastąpionych nowoczesnymi oprawami LED – tłumaczy burmistrz Jarosław Kielar.

Wymiana lamp ma się rozpocząć na przełomie września i października, a zakończyć w styczniu przyszłego roku. Zajmować się tym będzie firma wyłoniona w przetargu.

- Ta wymiana to krok, który przyczyni się nie tylko do poprawy jakości oświetlenia w naszych ulicach, ale także do ogromnej oszczędności energii. Oszacowana redukcja zużycia ma wynieść aż pięćdziesiąt procent w stosunku do obecnej – tłumaczy burmistrz.

Gmina spłacać będzie cały proces wymiany lamp z oszczędności wynikających z obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

W związku z kryzysem energetycznym rząd zobowiązał samorządy do ograniczenia zużycia energii o co najmniej 10 procent. Wiele gmin, w tym Kluczbork, aby sprostać temu wymogowi, zdecydowało się wyłączyć część lamp oświetlających ulice i osiedla. Po wymianie oświetlenia, nie będzie to konieczne.