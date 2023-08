Horoskop dzienny na piątek 1 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na piątek 1 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 1.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Horoskop dzienny na piątek 1 września Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Wkrótce przekonasz się, jak bardzo prawdziwe jest przysłowie „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. Na niektórych osobach zawiedziesz się, za to inne zaskoczą Cię, że to one są Twoimi prawdziwymi sprzymierzeńcami i przyjaciółmi.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Zmienny nastrój będzie Ci dzisiaj towarzyszyć przez cały dzień. Trudno będzie w związku z tym zapanować nad emocjami i skupić się na obowiązkach. Ale musisz jakoś przetrwać ten dzień. Jutro będzie lepiej!

Horoskop dzienny na piątek 1 września Baran

Baran (21.03-19.04)

Zabierz się za nadrabianie zaległości i porządkowanie swoich osobistych spraw. Nie zwracaj uwagi na przeciwności losu albo czyjeś krytyczne uwagi. Rób swoje!

Horoskop dzienny na piątek 1 września Byk

Byk (20.04-20.05)

Niechcący wywołasz lawinę zdarzeń, które w pewnym momencie zaczną Ci się wymykać spod kontroli. Na szczęście nie zabraknie ludzi, którzy wyciągną pomocną dłoń.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Obowiązki i zaplanowane spotkania w najbliższych dniach zejdą u Ciebie na drugi plan. Ustąpią miejsca rozmyślaniom i emocjonalnym rozterkom. Wiem, że tęsknisz, bo też jest za kim tęsknić.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Rak

Rak (22.06-22.07)

Sprawdź, co masz w lodówce, bo nie jest wykluczone, że ktoś będzie chciał Cię odwiedzić. Warto mieć czym ugościć niespodziewanych gości. Usłyszysz coś ciekawego...

Horoskop dzienny na piątek 1 września Lew

Lew (23.07-22.08)

Nie przejmuj się docinkami i uszczypliwościami. Przecież nie mają niczego wspólnego z rzeczywistością, więc puść je mimo uszu.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Panna

Panna (23.08-22.09)

Niespodziewana informacja spadnie na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Może wywrócić Twoje plany na najbliższe tygodnie. Tylko zdrowy rozsądek pozwoli Ci uniknąć przykrych konsekwencji.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Waga

Waga (23.09-22.10)

Lepiej nie poruszaj tematów, które mogą wywołać irytację bliskich Ci osób. Staraj się łagodzić wszelkie napięcia w rodzinie, praw komplementy i ciesz się każdą godziną spędzoną z bliskimi.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Raczej nie spodziewaj się dzisiaj ekscytujących przeżyć. Dzień będzie senny, a chwilami wręcz nudny. Na odrobinę rozrywki możesz liczyć dopiero wieczorem.

Horoskop dzienny na piątek 1 września Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Ależ to będzie dzień! Zachwycisz kilka osób swoimi umiejętnościami, których u Ciebie nikt do tej pory nie dostrzegał. Teraz wreszcie ujrzą one światło dzienne. Ale się zdziwią!

Horoskop dzienny na piątek 1 września Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Nadarzy się okazja, aby się przekonać, czy masz umiejętność dążenia do kompromisu i słuchania tego, co mają do powiedzenia inni. Dojdziesz do naprawdę ciekawych wniosków po wysłuchaniu ich!

