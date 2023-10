Hospicjum w Nysie. Stowarzyszenie „Auxilium” szuka partnerów w gminach i w powiecie, żeby zbudować nowy szpital

Czas wbić pierwszą łopatę

Przed rokiem gmina Nysa przekazała działkę na budowę nowej siedziby. To teren przy ul. Wojska Polskiego, w zielonej i spokojnej okolicy. Nyski architekt Tomasz Grębski przygotował projekt budowli przeznaczonej dla 30 chorych. Zamiast obecnych 3 - 4 łóżkowych sal, pacjenci trafią do dwuosobowych pokoi z węzłem sanitarnym. Powstanie pełne zaplecze dla personelu, pomieszczenia do rehabilitacji, świetlica. Koszt budowy według aktualnych cen to ok. 24 mln złotych.