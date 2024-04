Hospicjum w Smardach Górnych działa od 9 miesięcy. Placówka nadal potrzebuje wsparcia

Hospicjum domowe działało pełną parą. Zaczęło przyjmować kolejnych pacjentów.

- Zaczęli do nas dzwonić ludzie nawet spoza powiatu kluczborskiego: nasza mama jest chora, tato, nie wiemy, co zrobić – wspomina prezes. - Zakasaliśmy rękawy, robiliśmy wszystko, aby tym ludziom pomóc. Opieka hospicyjna to opieka wszechstronna – medyczna, lekarska, pielęgniarska, psychologiczna, rehabilitacyjna, socjalna, duchowa i prawna. Chorobie nowotworowej towarzyszy wszechogarniający ból – psychiczny, fizyczny i duchowy. Dlatego wdrożyliśmy wszystkie procedury, by ten ból uśmierzyć. Ale hospicjum domowe nie rozwiązywało wszystkich problemów, dlatego w tyle głowy mieliśmy pragnienie, aby utworzyć hospicjum stacjonarne.