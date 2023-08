II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą dostać pieniądze na ratowanie cennych obiektów

Z pierwszego naboru skorzystały chyba wszystkie polskie samorządy, które mogły składać do 10 wniosków. Pieniądze otrzymało maksymalnie po kilka obiektów w gminie czy powiecie. W drugim naborze władze samorządowe prawdopodobnie po raz drugi skierują do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego te same propozycje, uzupełnione o kolejne pojedyncze wnioski. Niektóre gminy zdecydowały się jednak przeprowadzić u siebie otwarte nabory. W Opolu na przykład termin składania wniosków do prezydenta, upłynął 4 sierpnia.

Ten program obudził ogromne nadzieje wśród właścicieli zabytkowych obiektów. Samorządy gminne, powiatowe czy wojewódzkie, a za ich pośrednictwem także parafie czy osoby prywatne, mogły po raz pierwszy na tak dużą skalę zabiegać o państwowe wsparcie finansowe dla prac remontowych czy ratunkowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a nawet tylko do gminnej ewidencji zabytków.

Udział w programie jest finansowo bardzo atrakcyjny dla beneficjentów. Muszą zapewnić tylko 2 procent wartości prac jako tzw. własny wkład finansowy. Dofinansowanie wynosi do 98 procent kosztów, a można zabiegać o wsparcie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Wnioskowane zadania podzielono na trzy grupy, o wartości do 150 tysięcy, do 500 tysięcy złotych i do 3,5 miliona zł.

W pierwszej edycji rozdysponowano w sumie ponad 2,5 miliarda złotych pomiędzy 4,8 tysiąca zabytkowych obiektów w całym kraju. W drugiej edycji Ministerstwo Kultury nie poinformowało o kwocie, która jest do dyspozycji.