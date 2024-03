Jan Chabraszewski z PiS nie może wystartować w wyborach na burmistrza. Komisja odmówiła rejestracji kandydata

Konferencję w tej sprawie zorganizowano na strzeleckim rynku przed ratuszem, a Janowi Chabraszewskiemu towarzyszyli kandydaci do rady gminy Strzelce Opolskie.

Komisja wyborcza nie zarejestruje kandydata

Teraz okazuje się, że Jan Chabraszewski będzie musiał zrezygnować z ubiegania się o fotel burmistrza. To dlatego, że jego komitet zgłosił za mało kandydatów na radnych i jednocześnie nie może uzupełnić swoich list nowymi nazwiskami, bo termin zgłaszania minął 4 marca o godz. 16.00.

Pod tym względem Kodeks Wyborczy jest bardzo precyzyjny. W przypadku gminy Strzelce Opolskie wskazuje, że prawo do zgłoszenia swojego kandydata na burmistrza mają te komitety, które zarejestrują swoje listy w co najmniej połowie okręgów (ten warunek został spełniony, bo PiS ma listy we wszystkich trzech okręgach w gminie).