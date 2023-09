Janusz Kowalski: Polska podejmie własne kroki, jeśli KE nie przedłuży embarga na zboże z Ukrainy Marcin Żukowski

15 września zakończy się okres dotychczasowego embarga na ukraińskie zboża. 123rf/fotokostic / Archiwum NTO

We wtorek 12 września polski rząd przyjął uchwałę wzywająca Komisję Europejską do przedłużenia embarga na ukraińskie zboże. - Jeśli to się nie stanie, Polska jest gotowa przyjąć takie rozwiązanie na poziomie krajowym - mówi Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, podczas konferencji prasowej zwołanej w Opolu.