Johann Jacob Oeri w Kluczborku. Praca na pruskiej prowincji była dla 24-letniego Szwajcara szokiem

Johann Jacob Oeri (1844-1908) był Szwajcarem, doktorem filologii klasycznej, nauczycielem niemieckiego, łaciny, historii i geografii.

Po ukończeniu studiów w Bazylei oraz w Bonn 24-letni J.J. Oeri szukał pracy w Berlinie, ale bez powodzenia. W gazecie znalazł wtedy ogłoszenie o pracy dla nauczyciela gimnazjum miejskiego w „górnośląskim miasteczku Kluczbork” (Kreuzburg O/S).

Johann Jacob Oeri zdecydował się na tę posadę. Przyjechał do Kluczborka w kwietniu 1868 roku i był nauczycielem w kluczborskim gimnazjum do września 1870 roku.

Mieszkał zatem u nas tylko 2,5 roku, ale za to w bardzo ciekawym czasie, kiedy w Kluczborku wybudowano linię kolejową i dworzec. Jego listy do rodziny do dzisiaj są cennym źródłem historii miasta.

Ciekawostką jest, że w listach do rodziców Johann Jacob Oeri różnie zapisuje ówczesną nazwę Kluczborka. Oficjalnie na stemplu pocztowym jest Creutzburg, ale listach zapisuje także wersje Clutschborga i Crutiboreg.