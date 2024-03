Wybory 2024. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar z poparciem Koalicji Obywatelskiej

- Współpracujemy ze sobą od ponad 20 laty. Znów chcemy połączyć siły i wspólnie, pod przewodnictwem burmistrza Jarosława Kielara, prowadzić gminę Kluczbork do dalszej realizacji dobrych projektów i dobrych przedsięwzięć – mówił Andrzej Buła. - Zawsze tworzyliśmy drużynę dobrze się rozumiejącą i chcemy wam, drodzy mieszkańcy pokazać, że między nami jest współpraca, zgoda i to jest to, czego pragniemy po ostatnich latach bardzo burzliwie uprawianej polityki.

O poparciu Koalicji Obywatelskiej dla Jarosława Kielara poinformowali we wtorek 5 marca podczas konferencji prasowej w Kluczborku marszałek Andrzej Buła (przewodniczący partii w regionie), a także Dariusz Mazurczak (szef struktury PO w Kluczborku) oraz Artur Nowak (członek zarządu powiatu kluczborskiego i lider Regionu Kluczborskiego – szerokiego ugrupowania samorządowego, które wystawia listy kandydatów do rady powiatu oraz rad gmin Byczyna i Wołczyn).

- Dla sprawnej organizacji potrzebna jest wiedza, doświadczenie, ale również innowacyjne spojrzenie na nasze potrzeby. Dlatego PO zdecydowała, że nie będzie wystawiała kandydata w wyborach samorządowych na burmistrza w Kluczborku – tłumaczył Dariusz Mazurczak. - Natomiast jeśli chodzi o kandydatów do rady, to uważamy, że nasi kandydaci są świetnie przygotowani do pełnienia swoich funkcji. Dlatego będziemy konkurować z naszymi partnerami, zarówno z Regionu Kluczborskiego, jak też z Ziemi Kluczborskiej, aby wygrali najlepsi.

Kontrkandydatem Jarosława Kielara w wyborach na burmistrza Kluczborka jest Piotr Pośpiech, członek PSL (właśnie z ramienia tego ugrupowania został wicewojewodą opolskim), współpracującego z KO w ramach koalicji rządowej. Jednak koalicja ta nie przekłada się na środowisko lojalne. W wyborach samorządowych Pośpiech startuje z własnego komitetu Stąd Jesteśmy. Oskarżany jest on przez swoich przeciwników przede wszystkim o to, iż rządząc powiatem, przeinwestował, dlatego samorząd był zmuszony do posiłkowania się kredytami, a w konsekwencji do realizacji programu naprawczego.

- Piotr Pośpiech kilka lat temu zaczął uprawiać agresywną politykę wobec mnie prywatnie, więc nie było podstaw do tego, aby ze sobą rozmawiać. Pokazujemy, kto jest naszym wiarygodnym i rzetelnym partnerem – wyjaśniał Andrzej Buła. - Jestem mieszkańcem Kluczborka i chciałbym, aby był prowadzony przewidywalnie.

Natomiast Jarosław Kielar wierzy w swoją wygraną.