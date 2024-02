Karolina z Głuchołaz choruje na raka krwi. Rejestrując się jako dawca szpiku, dajesz jej szansę na zdrowie

Do końca marca mieszkańcy Głuchołaz, Nysy i okolicy będą mieli kilka okazji do tego, aby odwiedzając różne wydarzenia kulturalne czy spotkania, zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku w bazie fundacji DKMS.

- Wyniki były ogromnym zaskoczeniem dla hematologa, pod którego opieką się znajduję, ze względu na to, że zespoły mielodysplastyczne, czyli nowotwór krwi, na który choruję, jest najczęściej spotykany u pacjentów po 70 roku życia – opowiada pani Karolina. - Po otrzymaniu wyników zostałam natychmiast skierowana do szpitala, w którym mam mieć przeszczepiony szpik kostny, kiedy tylko znajdzie się dla mnie dawca - mój bliźniak genetyczny.

Przyjdź i się zarejestruj!

W akcję organizowania i promowania spotkań z przedstawicielami fundacji DKMS zaangażowało się wielu wolontariuszy indywidualnych, miejscowe szkoły, władze lokalne, pracownicy Głuchołaskiego Centrum Kultury. Najbliższa okazja do tego, aby się zarejestrować, będzie w sobotę 17 lutego w czasie dnia otwartego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach przy ul. Słowackiego, w godzinach do 10 do 13. Można przyjść, zapytać o wszystko, wyjaśnić wątpliwości, a potem zgodzić się na rejestrację. Takich okazji będzie więcej w Głuchołazach, Nysie w okolicznych miejscowościach, aż do końca marca.