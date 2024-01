Tysiące Polaków, w tym setki Opolan zostało dawcami szpiku kostnego. Każdy może się zarejestrować w bazie dawców

Bo szpik kostny to nie krew, nie wystarczy ta sama grupa. Trzeba znaleźć bliźniaka genetycznego, czyli osobę o tym samym genotypie. Czasem chory ma szczęście i dawcą może zostać osoba z jego rodziny. Ale często badania wykluczają najbliższych, a prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego wynosi 1 : 20 000. Czasem bywa jeszcze gorzej, bo w przypadku rzadkiego genotypu prawdopodobieństwo wynosi jeden do kilku milionów! To jak trafienie „szóstki" w totolotku.

26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji.

To ważny dzień nie tylko dla osób chorych na białaczkę. Ponad 100 chorób leczy się dzięki przeszczepieniu komórek macierzystych. Co roku w Polsce 800 osób zostaje zakwalifikowanych do przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego. Tylko 20 procent pacjentów (czyli co piąty chory) może mieć dawcę z rodziny. Reszta musi znaleźć bliźniaka genetycznego.

Każdy nowy zarejestrowany to szansa na ratunek dla osób chorych na nowotwór krwi.