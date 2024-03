Komisarz Baryl odchodzi na emeryturę. Zastąpi go posterunkowy White. Zmiana psiej warty w strzeleckiej komendzie

Baryl to 12-letni owczarek niemiecki, który służbę w Policji rozpoczął ponad dekadę temu. Swoją psią służbę od początku pełnił w strzeleckiej komendzie. W ostatnich latach był pod opieką doświadczonego przewodnika, st. asp. Roberta Woźniaka. Czworonożny policjant miał na swoim koncie szereg sukcesów w poszukiwaniu osób zaginionych oraz odnajdywaniu miejsc, w których ukrywano przedmioty pochodzące z włamań i kradzieży. Baryl pomagał także w zabezpieczeniach imprez masowych oraz patrolował miejsca trudno dostępne na terenie powiatu strzeleckiego.

Obowiązki służbowe Baryla przejmie White

To dwuletni owczarek niemiecki, który pod koniec lutego wrócił z kilkumiesięcznego szkolenia w Zakładzie Kynologii w Sułkowicach. White to pies patrolowo-tropiący. Młody i pełen energii czworonóg będzie nabierał policyjnego doświadczenia u boku dotychczasowego opiekuna Baryla - Roberta Woźniaka. To właśnie z nim będzie pełnił codzienne służby, ćwicząc nabyte podczas szkolenia umiejętności oraz rozwijając swój „policyjny nos”.

Zakup White'a został sfinansowany z funduszy Samorządu Województwa Opolskiego.