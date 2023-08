Kontrowersje wokół remontu ulic w Wołczynie. Mieszkańcy skarżą się na smród, szczury i wąski zakres prac

Remont ulic Jadwigi, Ligonia i Waryńskiego w Wołczynie rozpoczął się kilka tygodni temu. Wykonują go dwie różne firmy.

Po zdarciu asfaltu, demontażu chodników, odkopaniu rur kanalizacyjnych prace stanęły.

Tymczasem z niedrożnej kanalizacji wypływają fekalia. Smród w okolicy jest nie do wytrzymania. Ze względu na fetor można otworzyć okien czy wyjść na ulicę.

- Szambo płynie rowami – mówi Anna Baran, współwłaścicielka posesji przy ul. Jadwigi. – Co więcej, po ulicach i podwórkach biegają stada szczurów. Psy w nocy ujadają, bo słyszą, że coś się dzieje. Nie można zostawić na dworze jedzenia dla psów czy kotów, bo gryzonie się do niego dobierają. Bywa, że szczury topią się w otwartych studzienkach. To jest horror.