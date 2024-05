Kotłownia ma być ekologiczna i służyć mieszkańcom. Ale jeden radny jest przeciwko

Nowa kotłownia z kotłem opalanym paliwem alternatywnym (RDF - czyli odpady palne), to obecnie największa inwestycja Nyskiej Energetyki Cieplnej. W lipcu ubiegłego roku miejska spółka, która ogrzewa dużą część Nysy, rozstrzygnęła przetarg na jej budowę i dostawę urządzeń za 132,5 miliona złotych. Przetarg wygrało konsorcjum trzech firm, z Polski, Niemiec i Włoch. W ramach inwestycji na terenie obecnej kotłowni węglowej NEC przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie powstanie szereg budynków, w tym hala nowego kotła, hala turbozespołu, hala rozładunkowa z bunkrem do składowania paliwa alternatywnego.

Niech zdecydują mieszkańcy?

- Decyzja o budowie takiej spalarni zapadła w 2013 roku. Od tego czasu wielokrotnie o niej mówiliśmy, ukazywały się na ten temat publikacje. Inwestycja dwa razy uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - dziwi się Artur Pawlak, prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej. - Nikt z mieszkańców miasta czy radnych nie zwracał się do nas o udostępnienie informacji. Nikt nie przyszedł na rozmowę. Jesteśmy spółką publiczną, obowiązuje nas ustawa o dostępnie do informacji publicznej. Niczego nie ukrywamy. W tej chwili wszystko jest już w toku.

- Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Taka kotłownia potrzebuje dostępu do sieci miejskiego ogrzewania, wody, do sieci wysokiego napięcia i jeszcze do sieci gazowej, bo gaz tez jest tu wykorzystywany. Przeniesienie poza miasto podroży budowę o 50 - 70 milionów złotych - szacuje prezes Pawlak.

Paliwo alternatywne, ale czy ekologiczne

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał naszemu projektowi 100 punktów na 100 możliwych. Czy projekt szkodzący środowisku byłby tak oceniony przez instytucję, która zajmuje się ochroną środowiska naturalnego? - komentuje prezes NEC Artur Pawlak.

Rada Nysy ma trzy miesiące na rozpatrzenie petycji. Próby podważania prowadzonego już przedsięwzięcia mogą się skończyć jego zablokowaniem. To, poza trudnymi do określenia roszczeniami finansowymi wykonawców i utratą dofinansowania, postawi NEC w trudnej sytuacji. Wszystkie spółki ciepłownicze w Polsce czekają lata dużych zmian, inwestycji i wydatków, wymuszonych przejściem na tzw. zeroemisyjność. Paliwo z odpadów, obok biometanu, jest jednym z nielicznych paliw dopuszczanych w nowej polityce Unii Europejskiej. Spalarnia wszystkich problemów NEC i tak nie załatwi, bo do ogrzania miasta potrzeba ok. 80 megawatów ciepła, a nowy kocioł ma moc 6 megawatów. Pozwoli jednak ograniczyć obecne spalanie miału węglowego, w tym samym miejscu przy ul Jagiellońskiej w Nysie, o 20 procent.