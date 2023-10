Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie gdzie jest Klaudia Gorzałek z Nysy. Policja prosi o pomoc

Klaudia Gorzałek jest podopieczną ośrodka opiekuńczo – wychowawczego w Korfantowie. W poniedziałek 25 września przebywała jednak na przepustce w domu rodzinnym w Nysie. W pewnej chwili wyszła z niego i od tej pory bliscy i opiekunowie nie mają z nią kontaktu. Jej telefon został wyłączony, zablokowano jej profile na mediach społecznościowych.

Klaudia Gorzałek ma 160 cm wzrostu, jest szczupła, ma czarne włosy i brązowe oczy.

Informacje na jej temat można przekazywać do Komisariatu Policji w Korfantowie, który prowadzi poszukiwania – tel. 47 863 56 03 lub do Komendy Powiatowej w Nysie tel. 47 863 52 03, albo do najbliższej jednostki policji.