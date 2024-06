Kwestie piłkarskich spadków i awansów w większości już się wyjaśniły. Wciąż jednak czekają nas baraże

Choć w klasie A do rozegrania pozostała jeszcze jedna kolejka, już poznaliśmy cztery ekipy, które wygrały swoją grupę i tym samym wywalczyły bezpośredni awans do klasy okręgowej. Mowa o Stali II Brzeg (grupa 2), LZS-ie II Starowice Dolne (grupa 3), Sokole Niemodlin (grupa 4) i Victorii Żyrowa (grupa 6). Do ostatniej serii gier o wygranie grupy 1 walczą z kolei Motor Praszka i Start Olesno, a w grupie 5 Naprzód Jemielnica, Chrząszcz Chrząszczyce i Orzeł II Źlinice. Ten ostatni zespół nie uzyska jednak awansu, bo jego pierwsza drużyna aktualnie występuje w okręgówce. W najlepszej sytuacji są kluby z Praszki i Jemielnicy, którym do zapewnienia sobie 1. lokaty wystarczy remis.