Kolejny zakład w Opolskiem zagrożony. Pracownicy w Zakładach Napraw Taboru będą mniej pracować i mniej zarabiać Milena Zatylna

Pracownicy kolei zrzeszeni w NSZZ "Solidarność" protestowali w Warszawie przeciwko polityce spółki PKP Cargo polegającej na wysłaniu 30 procent załogi na tzw. postojowe. Piotr Gmerek Zobacz galerię (7 zdjęć)

PKP Cargo mierzy się z olbrzymimi problemami finansowymi. Niestety, odbijają się one również na podwykonawcach firmy, czyli Zakładach Napraw Taboru. Jeden z nich znajduje się Kluczborku. Pracownicy „Wagonówki” zgodzili się na skrócenie czasu pracy i obniżkę pensji, by ratować zakład, ale boją się, że to nie wystarczy.