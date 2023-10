Ludowcy nie spoczywają na laurach, myślą o kolejnych wyborach. Mają konkretne pomysły

- Trzeba utrzymać województwo opolskie , bo w kampanii wyborczej kilkakrotnie wybrzmiało, że są politycy PiS i Konfederacji, którym wcale na sercu nie leży to, by województwo opolskie przetrwało – wyjaśnia lider PSL.

Natomiast w kontekście całego kraju najistotniejsze jest, aby opozycji demokratycznej udało się stworzyć rząd pojednania narodowego i przywrócić w Polsce wspólnotę.

- Ponadto najważniejsze cele tego rządu, to odzyskanie środków Krajowego Planu Odbudowy, co powinno się wydarzyć niezwłocznie po zaprzysiężeniu. Kolejne problemy do rozwiązania, to służba zdrowia - skrócenie kolejek do lekarzy, oddłużenie szpitali powiatowych i reforma edukacji – wymienia Marcin Oszańca.