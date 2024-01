Łukasz Żygadło o sytuacji wokół mediów: "Teraz ich drażni Telewizja Republika"

Gdy jeszcze normalnie działała stacja TVP Info, to część Polaków reprezentująca obóz uważający PiS za zdrajców i złodziei, twierdziła, że to rządowa propaganda, za pieniądze podatników. Mawiano, że tych ludzi trzeba wywalić z publicznej telewizji, niech sobie idą na swoje, do sektora prywatnego i tam robią co chcą. No to poszli. Też źle.

Gdy w wyniku przejęcia telewizji przez ludzi wysłanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, doszło do załamania oglądalności TVP Info, w wyniku czego bardzo zyskała Telewizja Republika, mamy masowe nawoływanie do bojkotu tej stacji. Niechętne prawicy trolle internetowe namawiają ludzi, żeby ci pisali do firm reklamujących się w TV Republika, aby te opamiętały się i przestały dawać zarabiać stacji.

Znalazł się nawet pretekst do złożenia skargi do KRRiT oraz serwisu YouTube, a stała się nim wypowiedź na antenie stacji Jana Pietrzaka dotycząca migrantów. Pojawia się zatem uzasadnione pytanie, czy sprzymierzeńcy rządu, a może nawet rządzący (skoro zaangażował się w sprawę Adam Bodnar), będą chcieli zaangażować się w działania zmierzające do likwidacji stacji?