Mafia śmieciowa zatruła życie mieszkańcom Krapkowic. Nie ma komu uprzątnąć góry cuchnących odpadów Radosław Dimitrow

Mafia śmieciowa podrzuciła do Krapkowic ogromne ilości odpadów. Dwie osoby związane z tą sprawą trafiły do aresztu, ale minie najprawdopodobniej wiele miesięcy zanim staną przed sądem. Tymczasem śmieci zatruwają życie mieszkańcom - cuchną i stanowią pożywkę dla plagi much.