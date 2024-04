Medale mistrzostw Polski dla reprezentantów Orła Namysłów

W gronie tercetu medalistów znalazła się między innymi Aleksandra Witoś. Była ona jedyną przedstawicielką Orła podczas młodzieżowych mistrzostw Polski U23, które zostały rozegrane w Rudniku. Zakończyła je ze srebrnym medalem, nieznacznie przegrywając tylko walkę finałową. Warto podkreślić, że był to jej pierwszy start w krajowym czempionacie w tej kategorii wiekowej. Co więcej, nowością było dla niej również rywalizowanie w kategorii wagowej do 62 kg.

Na drugim miejscu zmagania, tyle że w mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców w Staszowie, ukończył też Oskar Niedźwiecki (kat. do 57 kg), dla którego także był to debiut w kategorii wiekowej do lat 20.