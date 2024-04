Trzej zapaśnicy Orła Namysłów stanęli na podium w drugim turnieju Pucharu Polski juniorów młodszych

Najlepiej z nich spisał się Jakub Asztemborski, który w kategorii wagowej do 55 kg zakończył zmagania na 2. miejscu. Wywalczeniem brązowego krążka mogli się z kolei pochwalić Adrian Kaczmarzyk (kat. do 65 kg) oraz Wiktor Rysa (kat. do 92 kg). Dla każdego z nich był to największy sukces odniesiony w grupie wiekowej do lat 17.

Oprócz wymienionego tercetu, w Chęcinach barwy Orła, który zajął 4. miejsce w klasyfikacji drużynowej (na 63 kluby), reprezentowali jeszcze: