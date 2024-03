Poszerzenie Ozimskiej i remont Wschodniej. To pomysły KO na udrożnienie ruchu w Opolu

Zgodnie z propozycją kandydatów ulica Ozimska miałaby zostać poszerzona na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Częstochowskiej. Ich zdaniem to rozwiązanie połączone z przebudową skrzyżowania ulic Ozimskiej z Witosa zniwelowałoby problem korków w tej części miasta.

- Część ulicy Ozimskiej jest jednopasmowa. W godzinach szczytu gdy mieszkańcy wracają do domów w stronę osiedla Malinka, czy Kolonia Gosławicka stają tutaj w bardzo długich korkach. Dlatego wychodzimy z propozycją poszerzeniem tej drogi i rozbudową skrzyżowania – mówi Przemysław Pospieszyński, radny KO.

Kolejnym pomysłem na udrożnienie ruchu w mieście jest przebudowa ulicy Wschodniej.

- Chcemy też doprowadzić do remontu ulicy Wschodniej, która jest w fatalnym stanie technicznym. Przez to mieszkańcy ją omijają wybierając ulicę Ozimską i Strzelecką. Jeżeli wyremontujemy wschodnią, to dość znacząco odciążymy te dwie arterie – dodaje Przemysław Pospieszyński.