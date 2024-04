Mury miejskie w Byczynie skrywają wiele tajemnic. Wyszły na jaw podczas renowacji. Co odkryto w trakcie prac?

Od ubiegłego roku trwa największa pod względem finansowym i zakresu prac renowacja zabytkowych murów miejskich w Byczynie. Obejmuje ona odcinek od strony południowo-wschodniej, czyli od wieży Polskiej do furty przy Spichlerzu, łącznie z basztą Piaskową.

- Odsłoniły przede wszystkim sekrety czysto techniczne, czyli rzeczy i uszkodzenia murów, których wcześniej nie można było zobaczyć z zewnątrz - mówi Zbigniew Woźniakowski, mieszkaniec Byczyny, pasjonat historii lokalnej, architekt, który społecznie nadzoruje prace. – Obwarowanie było remontowane w latach 70. XX wieku, ale niestety po latach okazało się, że ten remont był niewystarczający. Mury były w bardzo złym stanie, i to zarówno te średniowieczne, jak też przypory, które powstały w latach 70. od strony południowej, aby mur wzmacniać i podtrzymywać. Mury groziły zawaleniem.

Roboty są bardzo zaawansowane. Ujawniły one kilka tajemnic byczyńskiej fortyfikacji.

Jeśli chodzi o przypory, to doszło do ich odspojenia , czyli oddzielenia od muru właściwego.

- Będzie można tam wejść po schodach na samą górę – informuje Zbigniew Woźniakowski. - Wieża będzie miała aranżację do celów ekspozycyjnych i ma nawiązywać do bitwy pod Byczyną.

M.in. w trakcie prac odkryto pozostałości po krenelażu , czyli blance na szczycie muru, która służyła do skuteczniejszej obrony. Część krenelaża, przy wieży Polskiej, została już odtworzona.

Co więcej, na poziomie murów przy wieży Polskiej zostanie odtworzony ganek bojowy. Będzie miał on konstrukcję drewnianą i umożliwi przejście do krenelaża.

- Z ganku wychodziło się na mury, by bronić miasta. Tam, gdzie teraz na wieży jest okienko, będą stylizowane drzwi wyjściowe, jak dawniej – mówi Zbigniew Woźniakowski.

Być może kiedy mury w Byczynie spełniały jeszcze funkcje obronne, drzwi były nawet podwójne. W ścianie zachowały się wgłębienia i otwory, które służyły do blokowania drzwi drewnianym rydlem, a także fragment historycznego zawiasu.

Partia cokołowa byczyńskiego obwarowania w dużej części wykonana jest z kamienia.