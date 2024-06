Na Opolszczyźnie można grać w golfa. W Kamieniu Śląskim otwarto 18-dołkowe pole golfowe

Co ważne pole jest otwarte i mogą tutaj grać nie tylko członkowie klubu, ale także osoby niezrzeszone. Na miejscu można uzyskać także tzw. „zieloną kartkę”, która uprawnia do samodzielnej gry w golfa.

Filip Naglak, dyrektor sportowy w Karolinka Golf Park podkreśla, że golf nie jest dyscyplina sportu zarezerwowaną tylko dla ludzi zamożnych czy przedstawicieli wielkiego świata.

- Na całym świecie uprawia ta dyscyplinę ok. stu milionów ludzi. Dlatego to sport dla każdego. Powiem więcej jest tańszy niż narciarstwo. Także wiek nie stanowi tutaj żadnej przeszkody. Mówi się, że to gra dla ludzi od 3 do 103 lat - mówi.