Na Opolszczyźnie przybędzie jedno miasto. O prawa miejskie starało się cztery razy. "Meldujemy wykonanie zadania" – powiedział Marcin Ociepa

Proceduralnie sprawa wygląda tak, że Rada Ministrów ma czas do końca miesiąca na podjęcie uchwały o przywróceniu Strzeleczkom praw miejskich. Wydarzy się to najpewniej we wtorek i wówczas proces zostanie zakończony od strony władz państwowych. Decyzja wejdzie w życie od nowego roku.

- Od 1 stycznia 2024 Strzeleczki ponownie staną się miastem, a stojący obok mnie wójt stanie się burmistrzem. Wszyscy mieszkańcy otrzymają status, który pozwoli z większą skutecznością pozyskiwać nowych inwestorów, dodatkowe środki finansowe i dalej rozwijać gminę – mówił wiceminister Ociepa. – Awans Strzeleczek to także awans województwa opolskiego. To kolejna gmina, która uzyskuje prawa miejskie, to kolejna grupa mieszkańców, która zyskuje możliwości rozwojowe i to jest ważny symbol tego, że idziemy we właściwym kierunku – dodał.