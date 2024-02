Nadzieja dla onkologii w Opolu. Minister zdrowia zapowiada wizytę i koniec dyskryminacji w podziale środków

Ministerstwo Zdrowia chce naprawić błędy poprzedników

- Zapowiedź minister Leszczyny to ważny krok naprzód. Jesteśmy świadomi wyzwań, ale pełni nadziei i gotowi do współpracy, aby przekuć te obietnice w realne zmiany. Trzeba pamiętać, że proces wymaga czasu, ale mogę zapewnić, że cały czas działamy w najlepszym interesie Opolszczyzny - podkreśla poseł Kostuś.

Minister Zdrowia wkrótce odwiedzi Opolszczyznę

Co ciekawe, to właśnie Opolszczyzna będzie pierwszym województwem, jakie odwiedzi minister zdrowia Izabela Leszczyna. A tematów do rozmowy będzie cała masa - począwszy od onkologii i psychiatrii dziecięcej, przez infrastrukturę medyczną, aż po kwestie finansowania i dostępu do najnowocześniejszych terapii czy kwestię budowy trzeciego SOR-u w Opolu, który ma powstać przy 116. Szpitalu Wojskowym.