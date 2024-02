Rolnicy nie protestują tylko dla siebie. Walczą o dobrą i tanią żywność dla każdego z nas. Oszańca: "trzeba renegocjować unijne zapisy"

Dlaczego rolnicy w ogóle protestują?

Problem, z którym boryka się obecnie polskie rolnictwo, jest w dużej mierze spadkiem po rządach Prawa i Sprawiedliwości, które przez lata nie zajmowało się kluczowymi wyzwaniami sektora, otwierając drogę do implementacji niekorzystnych rozwiązań, jakie niesie ze sobą Zielony Ład.

Janusz Wojciechowski, pełniący funkcję unijnego komisarza ds. rolnictwa od 1 grudnia 2019 roku, stał się jednym z głównych promotorów Zielonego Ładu, co przyczyniło się do zaostrzenia warunków dla rolników. Jego działania w tym okresie skupiały się na propagowaniu ekologicznych i zrównoważonych praktyk rolniczych na poziomie europejskim, co, choć szczytne w założeniu, w praktyce spowodowało wiele kontrowersji i trudności dla polskich rolników, zmuszając ich do dostosowania się do nowych, często trudnych do spełnienia, wymogów.