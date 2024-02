Kto rzuci rękawicę urzędującemu prezydentowi Opola? Na razie chętnych brakuje

Opole – twierdza nie do zdobycia?

W kolejnych wyborach w 2018 roku Arkadiusz Wiśniewski zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 70 proc. głosów, co stanowiło poparcie prawie 40 tys. wyborców. To był najwyższy wynik, jakie podczas tamtych wyborów otrzymał kandydat na prezydenta miasta.

Wiele wskazuje na to, że PO i Lewica poprą urzędującego prezydenta

Rada partii większością głosów zdecydowała, że w nadchodzących wyborach nie wystawi swojego kandydata na prezydenta miasta, jeśli uda się osiągnąć zadowalające porozumienie z Wiśniewskim.

Podobną drogą poszła Nowa Lewica, która również zdecydowała o wspieraniu kandydatury Wiśniewskiego. Działacze tej partii zobowiązali się także - w przeciwieństwie do PO, które będzie miało własną listę do rady miasta - do kandydowania z listy Komitetu Wyborczego Arkadiusza Wiśniewskiego do Rady Miasta Opola.