Niech ta seria trwa! Dreman Opole Komprachcice znów zwycięski

Odpowiedź Legii nastąpiła minutę po podwyższeniu wyniku. Tym razem to Maksym Pautiak nie był zdolny przeciwstawić się pressingowi, stracił piłkę, a następnie jego drużyna straciła gola. Przez ponad 10 minut żaden z zespołów nie był w stanie kolejny raz posłać piłki między słupki rywala. Niemoc trwała aż do 20. minuty, gdy sekundy przed końcem pierwszej połowy na listę strzelców wpisał się Rui Pinto.

Pierwsze minuty po przerwie należały do drużyny gości. Najpierw żółty kartonik obejrzał Felipe Deyvisson, następnie słupek uratował Warszawskiego od straty bramki, ale po chwili golkiper Legii już tak dużo szczęścia nie miał. Marek Bugański otrzymał piłkę w środkowej strefie i pewnie wykończył akcję.

Następny mocny akcent należał do miejscowych za sprawą Davidsona Silvy. W 31. minucie Brazylijczyk posłał piłkę między nogami Dawida Lacha. Była to efektowna, ale ostatnia odpowiedź Legii. Dreman się za to nie zatrzymywał. Najpierw przytomnością umysłu i refleksem popisał się Pautiak, który dobił piłkę po strzale Ivanova, a następnie, w ostatniej minucie środowej rywalizacji, przy wycofanym bramkarzu Legii, przyjezdni pokusili się o jeszcze dwa trafienia.