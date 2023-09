Nocą na ulicach Strzelec Opolskich gasną latarnie. Gmina oszczędza, ale część radnych domaga się przywrócenia oświetlenia

Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich, odpowiada, że to rząd zobowiązał gminę do zaoszczędzenia 10 procent energii.

- Rząd nie pyta, jak będziemy to robili, tylko oczekuje efektów. Ustawa w tym zakresie jest zła, dlatego zwróciliśmy się do ministerstw o zmianę przepisów - mówi Tadeusz Goc, wskazując, że samorząd zwrócił się z wnioskiem o to, by za oświetlenie ulic płacili ich zarządcy, a nie gmina. - Dziś w gminie Strzelce Opolskie najbardziej energożerne lampy ma GDDKiA. W związku z tym to zarządca krajowy powinien być zobowiązany do płacenia rachunków. Tymczasem to samorząd ponosi koszty zużycia prądu na drogach krajowych, które przebiegają przez gminę Strzelce Opolskie.