Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi jest już prawie gotowy. Wiemy, kiedy zostanie otwarty

- Pływalnia jest już gotowa w ponad 90 procentach. Obecnie trwa montaż wodnego placu zabaw i zjeżdżalnie wodnej - informuje Łukasz Fil, wiceburmistrz Olesna. - To już końcowy etap prac. Zgłosiliśmy już budowany basen do odbiorów. Po podłączeniu prądu w przyszłym tygodniu rozpocznie się procedura rozruchu pływalni. To potrwa 2-3 tygodnie, po których otworzymy kompleks basenów odkrytych przy ul. Kościuszki.

Przewidywany termin otwarcia nowego basenu odkrytego to zatem początek lipca.