Nowy parking na osiedlu Dambonia w Opolu wzbudza kontrowersje. Nie wszystkim podoba się, że będzie płatny

- W ten sposób de facto rozszerzamy strefę płatnego parkowania na całe Opole. Jako kandydat na prezydenta zobowiązuję się do tego, że przedstawię program wielopoziomowych parkingów na każdym osiedlu. Tylko to tak naprawdę jest rozwiązaniem, musimy podwoić ilość miejsc parkingowych – mówi Michał Nowak, kandydat na prezydenta Opola.

Do słów kandydata PiSu odniósł się rzecznik prasowy urzędu miasta w Opolu.

- Jeśli Pan kandydat planuje budowę wielopoziomowych parkingów na terenach osiedli, to powinien swój apel kierować do władz opolskich spółdzielni, a nie do władz miasta, które tymi terenami nie zarządza – napisał Adam Leszczyński - Przypomnę, że w ostatnich latach stworzyliśmy około 900 nowych miejsc parkingowych (w tym na pl. Kopernika, czy pod dworcem Głównym PKP). Wśród nich wiele miejsc jest darmowych jak np. na Opolu Zachodnim – dodał.