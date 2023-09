Odra ponownie żeglowna? Podpisano list intencyjny w sprawie przywrócenia żeglowności na Odrze

Powody podpisania listu intencyjnego tłumaczył wiceprezes Wodejko :

- KGHM to spółka globalna działająca na czterech kontynentach, jednocześnie jesteśmy spółką głęboko lokalną działająca na terenie zagłębia miedziowego, które jest oparte o rzekę Odrę. Potrzebujemy szlaków transportowych, które będą wydajne i ekonomicznie zasadne, co gwarantuje transport rzeczny.

Spółki w kolejnych krokach porozumienia mają powołać wspólne zespoły badawcze i robocze przybliżające do realizacji powrotu transportu rzecznego na Odrze.

Wydarzeniu patronował obecny przy podpisaniu listu intencyjnego Marcin Ociepa wiceminister Obrony Narodowej i poseł na Sejm, który podkreślał, że jest już to kolejne spotkanie w temacie Odrzańskiego Wodorowego Szlaku Transportowego.

- Jesteśmy zdeterminowani by konsekwentnie budować potencjał Kędzierzyna-Koźla jako gospodarczej stolicy południowej Opolszczyzny. Potencjał ten musi być oparty o rzekę Odrę - mówił Ociepa i dodawał – obecność dużych spółek skarbu państwa oznacza, że ten projekt się „spina”, jest dobrze skalkulowany i możliwy do realizacji. Dobrze, że duże spółki ze strategicznym udziałem skarbu państwa wyznaczą drogę dla kolejnych mniejszych podmiotów biznesowych oraz naukowych. To jest społeczna odpowiedzialność biznesu, której potrzebujemy.