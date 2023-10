Opolanie zasadzili ponad 100 drzew na wyspie Bolko. W akcji brały udział całe rodziny

- Wybraliśmy takie miejsce, bo wydaje nam się, że wyspa Bolko jest terenem uwielbianym przez mieszkańców i należy go poszerzać - informuje Monika Czech-Tańczuk, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. - Stwierdziliśmy, że w najbliższym otoczeniu wyspy są wolne działki użytkowane dotąd rolniczo i postanowiliśmy przeznaczyć je na park.

- Spotykamy się tutaj, żeby Opole było bardziej zielone i żeby świat był bardziej zielony. Stawiamy na ekologię i na rozwiązania, które są bliskie naturze – mówił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. - Robimy to całymi rodzinami. Pokazujemy więc naszym najmłodszym, naszym następcom, że warto stawiać na zieleń i dbać o ekologię wokół siebie. A przy okazji zostawić po sobie ślad. Mam nadzieję, że za 10, 20, 50, a nawet 100 lat te drzewa tutaj będą.

Drzewa wybrał Zakład Komunalny, a także przygotował teren do ich posadzenia - wykopał dołki na sadzonki i zadbał o urodzajną ziemię do nich, a Wodociągi i Kanalizacja zapewniły wodę do podlewania sadzonek.

Opolanie dopisali i tłumnie wzięli udział w akcji.

- Przyszliśmy rodzinnie, są trzy pokolenia, czyli dziadkowie, rodzice i najmłodsi – Staś i Marysia - mówiła mama Gosia. - Sadzimy już drugie swoje drzewko. Wzięliśmy udział w podobnej akcji, która odbywała się koło Turawa Park. Będziemy oczywiście nasze drzewko odwiedzać i sprawdzać, czy dobrze rośnie.

Nie zabrakło też polityków, którzy wykorzystali jeden z ostatnich już momentów na przedwyborczą kampanię.

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcje dla uczestników akcji: warsztaty edukacyjne i ekologiczne, konkursy oraz animacje dla dzieci. Partnerami wydarzenia byli Miejski Dom Kultury oraz Nadleśnictwo Opole, które rozdawało sadzonki opolanom.