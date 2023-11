Opolanin od miesięcy miał znęcać się nad partnerką. 44-latek został zatrzymany przez policję. Teraz sprawą zajmie się sąd km

Policja zwraca uwagę, że przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy, kto wie, że osobie z jej otoczenia dzieje się krzywda powinien stanowczo reagować. Prostock-Studio/Getty Images

Policjanci interweniowali wobec 44-latka, który znęcał się nad partnerką. Jak się okazało, był to wierzchołek góry lodowej. Opolanin od kilku miesięcy miał się znęcać nad kobietą. Do tego miał grozić jej podpaleniem mieszkania. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, któremu za znęcanie się i kierowanie gróźb grozi do 5 lat więzienia.