Opolscy policjanci zatrzymali dwóch Bułgarów handlujących podróbkami. Zabezpieczony towar warty jest prawie milion złotych

W grę wchodziła działalność na szeroką skalę. Na rynek nielegalnie wprowadzane były ubrania, kosmetyki czy ekskluzywna bielizna. Głównym narzędziem sprzedaży był popularny serwis społecznościowy.

- Podejrzewany wpadł na gorącym uczynku podczas prowadzenia na żywo transmisji na jednym z portali społecznościowych, gdy zachęcał do kupna produktów - mówi podkomisarz Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Mundurowi odkryli też w jego mieszkaniu magazyn z przygotowanym do sprzedaży towarem.

- Zatrzymany to 35-letni obywatel Bułgarii. To on według naszych ustaleń osobiście nabywał po okazjonalnej cenie podrobione ubrania. Także osobiście sprzedawał i wysyłał produkty jako oryginalne - dodaje Dariusz Świątczak.