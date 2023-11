Handlarz podróbkami z Opola naciągnął prawie tysiąc osób na kwotę 350 tysięcy zł. 35-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wpadli na trop handlarza oferującego na szeroką skalę podróbki markowych towarów.

Kryminalni z Opola przyłapali handlarza na gorącym uczynku.

- Podejrzewany prowadził właśnie transmisję live, zachęcając do kupna swoich produktów. Obecnością mundurowych był zupełnie zaskoczony - dodaje podkom. Dariusz Świątczak. - Nie dość, że zachęcał do kupna podrobionych ubrań, to w mieszkaniu miał cały magazyn przygotowanego do sprzedaży towaru. Kryminalnych czekała żmudna praca związana z zabezpieczeniem i opisaniem materiału dowodowego w sprawie.