Opolski Gzowski organizatorem finału centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych [zdjęcia]

- Nasza szkoła pod względem kształcenia techników budownictwa jest jedną z najlepszych w kraju. Powierzenie organizacji finału tej olimpiady to wyraz uznania dla naszej pozycji. Po raz pierwszy finał olimpiady przedmiotowej odbywa się w Opolu - mówi Zdzisław Ślemp, dyrektor ZSTiO im. Gzowskiego w Opolu. - To także ogrom pracy organizacyjnej, bo uczestnikom trzeba nie tylko zapewnić miejsce do rozwiązywania zadań, ale też noclegi, wyżywienie i rozrywkę po trudach olimpijskich zmagań.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Opolska. To w jej kampusie młodzi budowlańcy rozpoczną w piątek finałowe starcie. Czekają ich trzy części bardzo trudnego egzaminu, podczas którego sprawdzana będzie wiedza i umiejętności ogólnobudowlane, architektoniczne i konstrukcyjne. Zadania są zróżnicowane i trudne, bo jednym z celów olimpiady jest podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia zawodowego. Aby sobie z nimi poradzić trzeba mieć matematykę i fizykę w małym paluszku, kiedy np. trzeba zaprojektować strop sali gimnastycznej, albo mieszkanie dla rodziny, z wymiarami odpowiadającymi normom technicznym, kominy i ciągi wentylacyjne itp.