Opolski Okrąglak skończył 55 lat. Tak budowano dzisiejszą halę Stegu Arena, i tak zmieniała się ona na przestrzeni lat? [ZDJĘCIA]

- Nie byłem zachwycony, gdy przyjechałem do Opola - opowiadał architekt. - Nie chodzi mi o samo miasto, bo je znałem i lubiłem, odkąd uczestniczyłem przy odbudowie kilku kamienic w Rynku. Nie spodobała mi się lokalizacja przy ulicy Oleskiej, którą wskazano mi na halę. Wprawdzie w 1966 roku teren inwestycji otaczały w sporej części pola, ale i tak wydawało mi się, że miejsca mam za mało. Tymczasem hala to przedsięwzięcie wymagające rozmachu. Trzeba znaleźć teren na parkingi, na zieleń towarzyszącą i obiekty dodatkowe. Lokalizacja przy ulicy Oleskiej powodowała, że to ja musiałem się dopasowywać do pobliskich domów i układu drogowego, a hala zwłaszcza teraz robi wrażenie "zaciśniętej".