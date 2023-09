Opolskie listy do Sejmu. Tusk poważnie bierze pod uwagę scenariusz trwania w opozycji

Znamy już pełne listę wyborczą Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie, a także liderów z listy obozu zjednoczonej prawicy. To właśnie KO i PiS stoczą najbardziej zażarty bój o mandaty na Opolszczyźnie. Niemal pewne jest, że wezmą minimum osiem z dwunastu, jakie są przypisane dla naszego regionu. Na razie wszystko wskazuje na to, że podzielą się nimi po połowie, chociaż nie wykluczone, że któreś z ugrupowań wprowadzi do Sejmu pięciu posłów (bliżej tego jest PiS).