Opolszczyzna jest liderem przemysłu cementowo-wapienniczego. Tomasz Kostuś uważa, że to jeden z filarów rozwoju naszego województwa

Poseł Tomasz Kostuś, kandydat Koalicji Obywatelskiej do sejmu, podkreśla ogromne znaczenie przemysłu cementowo-wapienniczego dla regionu i kraju.

- Jeżeli chodzi o produkcję cementu i produkcję wapnia to jesteśmy liderem. A przecież nie ma rozwoju, nie ma infrastruktury drogowej, kolejowej, nie ma nowoczesnego rolnictwa właśnie bez wapna. Dlatego tak ważne jest to, by tą szczególną branżę dla Polski, szczególną branżę dla Opolszczyzny wspierać – tłumaczy poseł Kostuś.